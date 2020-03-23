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Факти / Україна

АТБ підвищує ціни на продукти – що і на скільки здорожчає

АТБ підвищує ціни на продукти харчування. Вартість підніметься на найбільш затребувані товари.

У компанії подорожчання пояснюють підвищенням цін постачальниками, яким виробництво під час карантину стало обходитися дорожче.

Читайте: В АТБ розказали, коли пом’якшать обмеження на продаж товарів

Ціни в АТБ піднімуться на:

  • гречку – 51%
  • борщовий набір– овочі) – 35-128%
  • цукор – 8%
  • макаронні вироби – 9,5%
  • пшеничну крупу – 11%
  • яйця – 6%
  • борошно – 5%

Нагадаємо, Нова пошта і АТБ запускають послугу доставки продуктів харчування. Клієнти можуть вибрати з трьох наборів необхідних товарів вартістю 408 грн, 510 грн і 714 грн.

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