АТБ підвищує ціни на продукти харчування. Вартість підніметься на найбільш затребувані товари.
У компанії подорожчання пояснюють підвищенням цін постачальниками, яким виробництво під час карантину стало обходитися дорожче.
Читайте: В АТБ розказали, коли пом’якшать обмеження на продаж товарів
Ціни в АТБ піднімуться на:
- гречку – 51%
- борщовий набір– овочі) – 35-128%
- цукор – 8%
- макаронні вироби – 9,5%
- пшеничну крупу – 11%
- яйця – 6%
- борошно – 5%
Нагадаємо, Нова пошта і АТБ запускають послугу доставки продуктів харчування. Клієнти можуть вибрати з трьох наборів необхідних товарів вартістю 408 грн, 510 грн і 714 грн.
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