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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 24 березня в Україні зареєстровані 83 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

 

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09:16 - 24 березня

До започаткованої МОЗ України ініціативи про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину долучилась компанія Оптимальне таксі.

Служба доправлятиме до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному.

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07:58 - 24 березня

Перевіряти самоізоляцію українців будуть за допомогою мобільних операторів – Геращенко.

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07:55 - 24 березня

Україні необхідна реструктуризація зовнішніх боргів, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми справді маємо їх реструктуризувати. Ми вже почали переговори з нашими міжнародними партнерами, – сказав глава уряду в ефірі Свобода слова на ICTV.

За його словами, у таких переговорах вже є прогрес.

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07:54 - 24 березня

Мерія Одеси переводить громадський транспорт міста в спеціальний режим.

За словами мера Геннадія Труханова, відповідне рішення ухвалили під час чергового заседанія коміссії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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07:52 - 24 березня

Для того, аби бізнес почувався впевнено, йому гарантуватимуть кредитні канікули, запевнила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

– Якщо бізнес до 7 березня 2020 року працював, обслуговував нормально свою кредитну заборгованість, не мав проблем з фінансовим станом, йому пропонуються кредитні канікули, – заявила вона під час ефіру Свободи слова на ICTV.

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07:50 - 24 березня

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що священник з Тернопільській області, який захворів на коронавірус за тиждень контактував з 500 людьми.

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07:47 - 24 березня

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік захворювання коронавірусом в країні не відбудеться за умови дотримання всіх обмежень.

– Я буду вважати, що моя місія виконана, коли я буду знати, що в Україні пік так і не настав. Бо ми вживаємо всіх заходів, аби спалах не настав.

Бо пік коронавірусу – це параліч системи охорони здоров’я, пік може призвести до того, що в нас будуть проблеми у наданні медичної допомоги, тому ми всі повинні бути свідомими, – зазначив Ляшко під час ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV.

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21:57 - 23 березня
У пасажирів потяга чотирьох столиць не виявили коронавірусу

У пасажирів потяга, який евакуював українців з країн Балтії та Білорусі, коронавірусу не виявлено.

– Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У п’ятьох людей було встановлено підозру на Covid-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці, – розповіли у МОЗ.

Результати швидких тестів на Covid-19 у всіх п’яти пасажирів негативні. Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

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21:50 - 23 березня

У Тернопільській області лабораторно підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Станом на 23 березня у Тернопільській області зареєстровано два випадки захворювання на Covid-19, ще два випадки залишаються під підозрою, 30 випадків спростовані.

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21:37 - 23 березня

Нардеп від фракції Слуга народу Руслан Горбенко захворів на коронавірус.

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