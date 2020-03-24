Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік захворювання коронавірусом в країні не відбудеться за умови дотримання всіх обмежень.

– Я буду вважати, що моя місія виконана, коли я буду знати, що в Україні пік так і не настав. Бо ми вживаємо всіх заходів, аби спалах не настав.

Бо пік коронавірусу – це параліч системи охорони здоров’я, пік може призвести до того, що в нас будуть проблеми у наданні медичної допомоги, тому ми всі повинні бути свідомими, – зазначив Ляшко під час ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV.