Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

До започаткованої МОЗ України ініціативи про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину долучилась компанія Оптимальне таксі.
Служба доправлятиме до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному.
Для того, аби бізнес почувався впевнено, йому гарантуватимуть кредитні канікули, запевнила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.
– Якщо бізнес до 7 березня 2020 року працював, обслуговував нормально свою кредитну заборгованість, не мав проблем з фінансовим станом, йому пропонуються кредитні канікули, – заявила вона під час ефіру Свободи слова на ICTV.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік захворювання коронавірусом в країні не відбудеться за умови дотримання всіх обмежень.
– Я буду вважати, що моя місія виконана, коли я буду знати, що в Україні пік так і не настав. Бо ми вживаємо всіх заходів, аби спалах не настав.
Бо пік коронавірусу – це параліч системи охорони здоров’я, пік може призвести до того, що в нас будуть проблеми у наданні медичної допомоги, тому ми всі повинні бути свідомими, – зазначив Ляшко під час ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV.
У пасажирів потяга чотирьох столиць не виявили коронавірусу
У пасажирів потяга, який евакуював українців з країн Балтії та Білорусі, коронавірусу не виявлено.
– Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У п’ятьох людей було встановлено підозру на Covid-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці, – розповіли у МОЗ.
Результати швидких тестів на Covid-19 у всіх п’яти пасажирів негативні. Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.