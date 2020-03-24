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Факти / Україна

Укрпошта доставлятиме ліки по всій країні – дата

З 24 березня Укрпошта починає доставляти ліки всією Україною.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

– Ми вже активно працюємо з аптечними мережами, постачальниками, щоб якомога швидше налагодити поставки і зробити їх максимально доступними (в ідеалі з безкоштовною доставкою) для людей у важкій ситуації, – написав Смілянський.

Читайте: Як працює Укрпошта під час карантину – графік та обмеження

За його словами, перелік партнерів та інформацію про те, де можна замовити препарати, буде опубліковано 24 березня.

Раніше Укрпошта повідомляла, що з 16 березня збільшиться термін доставки посилок.

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