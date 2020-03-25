Якщо вірус продовжить поширюватися, метро не відкриють – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко не зміг назвати дату відкриття метро у столиці. Влада продовжує спостерігати за динамікою поширення коронавірусу.

– Метро в столиці призупинило перевезення 17 березня попередньо до 3 квітня. Але ми слідкуємо за розвитком ситуації. Якщо вірус поширюватиметься з нинішньою динамікою, обмеження діятимуть і після цієї дати, – сказав він.

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Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі з 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу у світі.