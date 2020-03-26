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Факти / Україна / Суспільство

BlaBlaCar обмежив кількість пасажирів до трьох через карантин

Сервіс пошуку попутників BlaBlaCar не припиняє працювати.

Однак закликає користувачів відмовитися від поїздок, якщо є можливість.

– У нинішній ситуації соціального дистанціювання ми наполегливо рекомендуємо користувачам скасувати всі нетермінові поїздки з попутниками, – йдеться в повідомленні компанії.

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Водночас сервіс вирішив обмежити кількість місць під час публікації поїздки до трьох. Це частково знизить ризики заразитись на коронавірус під час спільних поїздок.

Нагадаємо, з 18 березня BlaBlaCar тимчасово призупинив всі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути. Зокрема і на платформі Busfor.

Джерело: Вlablacar

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