День працівника СБУ щорічно святкують 25 березня. Виникло свято у 2001 році відповідно до указу президента Про День Служби безпеки України, враховуючи роль СБУ у справах захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, а також законних інтересів держави.

Сьогодні орган співпрацює з понад 100 правоохоронними відомствами і спецслужбами 60 іноземних держав та з 63 профільними структурами у складі міжнародних організацій, зокрема НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН.

У архіві СБУ зберігається понад 180 тис. томів матеріалів. Найстаріші датовані ще 1918 роком.

Факти ICTV зібрали 5 найгучніших справ, якими займалася Служба безпеки України.

Теракт у Харківському метрополітені

Служба безпеки України за п’ять років своєї діяльності запобігла та ліквідувала близько 300 терористичних актів. Зокрема, у Харкові СБУ затримала терориста, завербованого російськими спецслужбами, який хотів підірвати одну зі станцій метро.

Теракт мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні виборів.

– Представниками спецслужб РФ передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, який приводився у дію телефонним дзвінком. Вони також дали інструкції щодо підготовки до теракту та виплатили $15 тис, – розповіли у прес-службі СБУ.

Група диверсантів

12 березня СБУ викрила групу російських шпигунів, які займалися розповсюдженням фейкової інформації у соцмережах. Угрупування працювало на непідконтрольних Україні територіях. За час діяльності угрупування поширено 12 тис. повідомлень з неправдивою інформацією.

Угрупування складалось з близько 50 учасників. СБУ затримала чотирьох з них, це російські шпигуни, які звітували про свою роботу перед штабом Збройних сил РФ. Наразі діяльність цього угрупування припинена.

Найбільша нарколабораторія

21 березня у приватному будинку на столичних Осокорках співробітники СБУ виявили найбільшу за всю історію України нарколабораторію психотропів. Затримано трьох учасників наркоугруповання, які налагодили виготовлення та збут психотропних речовин на території України та за кордоном.

Під час обшуків у будинку знайшли обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю більш ніж 20 млн грн.

Кібератаки перед виборами

На Чернігівщині Служба безпеки України викрила угруповання хакерів на стадії підготовки кібератак перед виборами президента України. Вони готували кібератаку на комп’ютерні системи органів влади на час виборів президента України 31 березня.

– Місцевий житель разом зі спільниками з Росії здійснювали ураження автоматизованих систем органів державної влади для їх компрометації під час підготовки та проведення виборів, – повідомляють в СБУ.

Кіберзлочинці користувалися вірусними програмами, котрі дозволили їм дистанційно керувати комп’ютерами держустанов. За це хакери отримували грошову винагороду, яка проходила через платіжні системи Російської Федерації.

Боротьба з коронавірусом

У 2020 році перед СБУ постав новий виклик – захист державних інтересів у боротьбі з коронавірусом. Щодня СБУ на території України викриває нових поширювачів фейків про захворювання.

Так, органу вдалося припинити діяльність інтернет-агітатора у Дніпрі, який, за завданням російської сторони, публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення Cоvid-19 в Україні.

Для нагнітання паніки у суспільстві мешканець Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців, які замовники планували використовувати для підготовки неправдивих новин.

Також СБУ викрила ще одну агітаторку на Херсонщині, яка поширювала фейки про коронавірус і сприяла дестабілізації суспільної обстановки в регіоні та нагнітанню паніки серед населення.

За попередньою інформацією було встановлено, що жінка підтримує контакти із бойовиками так званих Л/ДНР та координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп.

Однак заслуги СБУ не обмежуються тільки цими справами. Так, у 2019 році служба нейтралізувала понад 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури.

Також фахівці СБУ з інформаційної безпеки припинили функціонування понад 1000 вебресурсів, що використовувались у злочинних цілях.