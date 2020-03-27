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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк продав $11 млн за добу для укріплення гривні

Нацбанк вперше за три дні вийшов на міжбанківський валютний ринок.

Національний регулятор продав $11 млн із резервів.

Більшість угод укладалися за ціною 28,05-28,20 грн за долар.

– Ринок вже значно спокійніший, ніж на початку березня, – пояснюють в НБУ.

Читайте: Гривня продовжує падати: курс валют на 27 березня

У Нацбанку нагадали, що міжнародні резерви України становлять близько $25 млрд. Запевняють, що запасу міцності достатньо.

За необхідності, продаж валюти для згладжування надмірних курсових коливань продовжиться.

Як писали Факти ICTV, експерти прогнозують ще одну хвилю знецінення гривні.

Це станеться, коли Україна відчує реальне зменшення об’єму фінансових потоків з-за кордону від заробітчан.

Джерело: НБУ

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