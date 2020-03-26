Зеленський зустрівся з головами фракцій перед позачерговим засіданням Ради

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій Слуга Народу, Батьківщина, Опозиційна платформа – За життя, Голос та Європейська Солідарність, а також депутатських груп За майбутнє і Довіра.

– Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність – допомогти українцям у такі нелегкі часи, – сказав президент.

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Володимир Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України.

Нагадаємо, уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усіх областях та продовжив карантин в Україні до 24 квітня.

Станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Четверо пацієнтів повністю одужали.