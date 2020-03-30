Ілля Ємець йде у відставку - на сайті Ради є заява





Глава МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський офіційно йдуть у відставку / 2 фотографии

Натомість на посаду міністра енергетики депутати розглянули Ольгу Буславець, на пост очільника МОЗ – Максима Степанова, а Мінфін очолить Сергій Марченко.

Вночі 30 березня на сайті Ради з’явилися проекти постанови №3284, №3282, №3280 про призначення цих людей в уряд Шмигаля.

Нагадаємо, 29 березня народний депутат від ЄС Ірина Геращенко повідомила, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець та очільник Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Однак прес-секретар міністра охорони здоров’я Іллі Ємця Артем Дехтяренко заявив, що станом на вечір п’ятниці, 27 березня, Ілля Ємець не писав жодних документів щодо власного бажання, аби піти у відставку.