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Факты / Украина / Политика

Глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский официально уходят в отставку

На сайте Верховной Рады Украины появились два проекта постановления №3281 и №3283, где говорится об увольнении двух министров: главы Минздрава Ильи Емца и главы Минфина Игоря Уманского.

  • Ілля Ємець
  • Илья Емец уходит в отставку - на сайте Рады есть заявление
  • Ілля Ємець
  • Илья Емец уходит в отставку - на сайте Рады есть заявление
Глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский официально уходят в отставку / 2 фотографии

На должность министра энергетики депутаты рассмотрели Ольгу Буславец, на пост главы Минздрава — Максима Степанова, а Минфин возглавит Сергей Марченко.

Ночью 30 марта на сайте Рады появились проекта постановления №3284, №3282, №3280 о назначении этих людей в правительство Шмыгаля.

Напомним,  народный депутат от ЕС Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Однако пресс-секретарь министра здравоохранения Ильи Емца Артем Дехтяренко заявил, что по состоянию на вечер пятницы, 27 марта, Илья Емец не писал никаких документов по собственному желанию, чтобы уйти в отставку.

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