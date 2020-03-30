Илья Емец уходит в отставку - на сайте Рады есть заявление





Глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский официально уходят в отставку / 2 фотографии

На должность министра энергетики депутаты рассмотрели Ольгу Буславец, на пост главы Минздрава — Максима Степанова, а Минфин возглавит Сергей Марченко.

Ночью 30 марта на сайте Рады появились проекта постановления №3284, №3282, №3280 о назначении этих людей в правительство Шмыгаля.

Напомним, народный депутат от ЕС Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Однако пресс-секретарь министра здравоохранения Ильи Емца Артем Дехтяренко заявил, что по состоянию на вечер пятницы, 27 марта, Илья Емец не писал никаких документов по собственному желанию, чтобы уйти в отставку.