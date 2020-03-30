Що відомо про Максима Степанова: кандидата на пост глави МОЗ

Максим Степанов – кандидат на пост голови Міністерства охорони здоров’я України.
Біографія
Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року у м. Сковородіно Амурської області (Росія).
Здобув дві вищі освіти – Донецький державний медуніверситет ім. Горького, а також Київський національний економічний університет за спеціальністю Міжнародна економіка.
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З 1999 до 2001 року обіймав посаду заступника генерального директора ДК Торговий дім Газ України НАК Нафтогаз України.
У 2003-2004 роках працював у Державній податковій адміністрації України на посаді заступника голови ДПАУ.
З 2007 до 2010 року Степанов обіймав посаду першого заступника Одеської ОДА.
У 2011-2016 роках очолював ДП Поліграфкомбінат Україна.
У 2015 році на церемонії Людина року-2015 Степанова визнали Менеджером року.
21 грудня 2016 року рішенням Кабміну Степанова було призначено головою Одеської ОДА. На посаді він пробув до 10 квітня 2019 року.
Одружений. Жінка Наталія Степанова є кінцевим бенефіціаром семи фірм, має колекцію годинників Rolex та два автомобілі Lexus.
Нагадаємо, глава МОЗ Ілля Ємець офіційно йде у відставку. Відповідний проект постанови з’явився на сайті ВР вранці 30 березня.
Фото: ЮК, Одеська ОДА