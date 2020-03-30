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Факти / Україна

Рада призначила Марченка міністром фінансів

На третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 256 голосами призначили міністром фінансів України Сергія Марченка.

Раніше сьогодні Верховна Рада відхилила призначення Сергія Марченка. За нього проголосували 223 народних депутата при необхідних 226.

У зв’язку з вимогою президента парламент проводить ще одне позачергове засідання. На нього прийшов і Володимир Зеленський.

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Сергій Марченко раніше входив в команду експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Раніше Факти ICTV розповідали, що ще відомо про нового міністра фінансів,  у короткій біографії.

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