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Факти / Україна

Двом українцям загрожує штраф до 34 тис. грн за порушення самоізоляції – ДПСУ

Двоє українців отримають штраф від 17 до 34 тис. грн за порушення самоізоляції під час карантину.

Чоловіки, які днями повернулися з-за кордону та підписали згоду щодо обов’язкової самоізоляції, учора знову з’явилися в пунктах пропуску на кордоні з Росією.

Про правопорушення українські прикордонники негайно повідомили співробітників Нацполіції, які склали на осіб адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

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Рішення про покарання тепер ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, Кабмін доручив впровадити до 5 квітня електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

Джерело: Держприкордонслужба

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