Двом українцям загрожує штраф до 34 тис. грн за порушення самоізоляції – ДПСУ

Двоє українців отримають штраф від 17 до 34 тис. грн за порушення самоізоляції під час карантину.
Чоловіки, які днями повернулися з-за кордону та підписали згоду щодо обов’язкової самоізоляції, учора знову з’явилися в пунктах пропуску на кордоні з Росією.
Про правопорушення українські прикордонники негайно повідомили співробітників Нацполіції, які склали на осіб адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
Читайте: Українців поки не штрафуватимуть за відсутність масок і шашлики в парку – МВС
Рішення про покарання тепер ухвалюватиме суд.
Нагадаємо, Кабмін доручив впровадити до 5 квітня електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==