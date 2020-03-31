Uber з 30 березня запустив сервіс Uber Heroes – безкоштовний шатл для медиків Києва, повідомляє Міністерство інфраструктури.

Маршрути прокладені відповідно до пропозицій Мінінфраструктури, щоб допомогти медичним працівникам дістатися до роботи під час карантину.

Список лікарень та поліклінік Києва, які на першому етапі охоплюватимуть маршрути Uber Heroes:

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2. Лікарня швидкої медичної допомоги. Олександрівська клінічна лікарня. Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Яновського НАМН України. Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України. Київська міська клінічна лікарня №4. Міська лікарня №6. Дитяча поліклініка №2. Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України. Київська обласна клінічна лікарня. Міська клінічна лікарня №9. Київський міський центр репродуктивної медицини. Київська міська дитяча клінічна лікарня №1.

Раніше МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину не лише у Києві, а й в Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.