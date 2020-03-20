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Факти / Україна / Суспільство

Uber безкоштовно підвозитиме медпрацівників на роботу – список міст

МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.

За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні.

Ця домовленість включає 10 тис. поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.

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Опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця.

Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано:

  • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
  • м. Київ – 3 випадки.

Джерело: МОЗ

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