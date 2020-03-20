МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.
За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні.
Ця домовленість включає 10 тис. поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.
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Опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця.
Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.
Наразі коронавірус зафіксовано:
- Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
- м. Київ – 3 випадки.