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Факты / Украина / Общество

На время карантина Uber запустил бесплатный шаттл для медиков Киева

Uber с 30 марта запустил сервис Uber Heroes — бесплатный шаттл для медиков Киева, сообщает Министерство инфраструктуры.

Маршруты проложены в соответствии с предложениями Мининфраструктуры, чтобы помочь медицинским работникам добраться до работы во время карантина.

Список больниц и поликлиник Киева, которые на первом этапе будут охватывать маршруты Uber Heroes:

  1. Киевская городская детская клиническая больница №2.
  2. Больница скорой медицинской помощи.
  3. Александровская клиническая больница.
  4. Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского НАМН Украины.
  5. Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова АМН Украины.
  6. Киевская городская клиническая больница №4.
  7. Городская больница №6.
  8. Детская поликлиника №2.
  9. Национальная детская специализированная больница Охматдет.
  10. Киевская городская детская клиническая инфекционная больница.
  11. Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины.
  12. Киевская областная клиническая больница.
  13. Городская клиническая больница №9.
  14. Киевский городской центр репродуктивной медицины.
  15. Киевская городская детская клиническая больница №1.

Ранее Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Источник: Мининфраструктуры

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