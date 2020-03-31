Uber с 30 марта запустил сервис Uber Heroes — бесплатный шаттл для медиков Киева, сообщает Министерство инфраструктуры.
Маршруты проложены в соответствии с предложениями Мининфраструктуры, чтобы помочь медицинским работникам добраться до работы во время карантина.
Список больниц и поликлиник Киева, которые на первом этапе будут охватывать маршруты Uber Heroes:
- Киевская городская детская клиническая больница №2.
- Больница скорой медицинской помощи.
- Александровская клиническая больница.
- Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского НАМН Украины.
- Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова АМН Украины.
- Киевская городская клиническая больница №4.
- Городская больница №6.
- Детская поликлиника №2.
- Национальная детская специализированная больница Охматдет.
- Киевская городская детская клиническая инфекционная больница.
- Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины.
- Киевская областная клиническая больница.
- Городская клиническая больница №9.
- Киевский городской центр репродуктивной медицины.
- Киевская городская детская клиническая больница №1.
Ранее Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.