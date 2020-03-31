Uber с 30 марта запустил сервис Uber Heroes — бесплатный шаттл для медиков Киева, сообщает Министерство инфраструктуры.

Маршруты проложены в соответствии с предложениями Мининфраструктуры, чтобы помочь медицинским работникам добраться до работы во время карантина.

Список больниц и поликлиник Киева, которые на первом этапе будут охватывать маршруты Uber Heroes:

Киевская городская детская клиническая больница №2. Больница скорой медицинской помощи. Александровская клиническая больница. Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского НАМН Украины. Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова АМН Украины. Киевская городская клиническая больница №4. Городская больница №6. Детская поликлиника №2. Национальная детская специализированная больница Охматдет. Киевская городская детская клиническая инфекционная больница. Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины. Киевская областная клиническая больница. Городская клиническая больница №9. Киевский городской центр репродуктивной медицины. Киевская городская детская клиническая больница №1.

Ранее Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.