Набуття чинності закону про ринок землі не відкладатимуть до наступного року – Корнієнко

Слуга народу не блокуватиме ринок сільськогосподарських земель. Протягом року до моменту набуття чинності закону йтиме серйозна підготовка.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Ми цей рік до набуття чинності цього закону (про ринок землі – Ред.) готуватимемо Держгеокадастр, нормативно-правову базу, працюватимемо над тими законами, які вже ухвалені у першому читанні. Ми напрацьовуватимемо базу, щоб до 1 липня 2021 року відкрити ринок землі.

Читайте: Слуга народу погодила компромісний проект закону про ринок землі

Він також зазначив, що законопроект про ринок землі робить земельну реформу настільки безпечною і зручною для українців, що годі було і мріяти.

Він зазначив, що з липня 2021 року до 1 січня 2024 року працюватиме ринок землі тільки для фізичних осіб.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада продовжує розглядати правки до законопроекту про ринок землі. Депутатам залишилось розглянути менше 200 поправок.