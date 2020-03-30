Вступление в силу закона о рынке земли не будут откладывать до следующего года — Корниенко

Слуга народа не будет блокировать рынок сельскохозяйственных земель. В течение года до момента вступления в силу закона будет серьезная подготовка.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.

— Мы этот год до вступления в силу этого закона (о рынке земли — Ред.) будем готовить Госгеокадастр, нормативно-правовую базу, работать над теми законами, которые уже приняты в первом чтении. Мы будем нарабатывать базу, чтобы до 1 июля 2021 года открыть рынок земли.

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Он также отметил, что законопроект о рынке земли делает земельную реформу настолько безопасной и удобной для украинцев, что можно только мечтать.

Он отметил, что с июля 2021 года до 1 января 2024 года будет работать рынок земли только для физических лиц.

Напомним, 30 марта Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли. Депутатам осталось рассмотреть менее 200 поправок.