Евакуація українців: як проходить та чому відмовляються від обсервації

Евакуація українців з-за кордону у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі триває.

В останній день перед закриттям українських кордонів на в’їзд та виїзд до України прибуло 13,5 тис. громадян. Українці масово перетинали наземні кордони – пішки та автомобілями, а у міжнародний аеропорт Бориспіль прилетіло 39 рейсів з усіх куточків світу.

Та не всіх вдалось евакуювати. Отже, вже після закриття кордонів МЗС продовжує організовувати евакуаційні рейси. Однак президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто повернеться в Україну після 28 березня, мають пройти двотижневу обсервацію.

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Тобто за прикладом евакуації українців з Уханя громадян мають розмістити в ізольованій зоні на 14 днів та контролювати весь цей час їх стан здоров’я.

Але як повернення українців відбувалось насправді – Факти ICTV спробували дізнатись від самих громадян.

Рейс з В’єтнаму: штурм Борисполя та відмова від обсервації?

29 березня у Бориспіль прибув рейс з українцями з В’єтнаму. Напередодні Факти ICTV розповідали, що там застрягло більше 300 громадян, які з поважних причин не змогли покинути країну та закликали владу звернути на них увагу.

У мережі з’явилось відео, де громадяни силою проривались з аеропорту, нібито відмовившись від обсервації. Пасажирам заблокували двері, але вони щосили намагалися їх відкрити, і врешті їм це вдалося.

Ситуацію навіть прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба:

– Що стосується учорашніх подій, насамперед рейсу з Хошиміну, я без жодної іронії хочу вам сказати, що ми стали свідками чергового незламного прагнення українців до свободи. Ми побачили, що українець готовий знехтувати усім, суспільним інтересом, заради того, щоб вирватись на волю, сісти в таксі і поїхати додому.

Та вже згодом ті, хто прилетів цим рейсом, пояснили, що відбулось. Вони наголошують – від самоізоляції вони не відмовлялись.

– Я зараз самоізолювалась – ні з ким не контактую, а все необхідне мені будуть залишати під дверима, – розповідає Фактам ICTV українка, яка прилетіла з В’єтнаму.

Дівчина каже, про готель в аеропорту нічого не сказали. До вильоту запевняли, що це обов’язково і коштує €169 з людини за два тижні, без харчування.

– Вже прилетівши, заповнили документи, але про ізоляцію в готелі нічого там написано не було.

У соцмережах інші громадяни також пояснюють ситуацію. Мовляв, у деяких здали нерви, адже ніхто і нічого їм не пояснював, натомість їх просто тримали а аеропорту, заборонивши виходити.

– Було мало зрозумілої інформації. Ніхто нічого не пояснював. 12 годин перельоту, дві години у терміналі очікування, коли не випускають і не можуть сказати, що робити. От в людей і здали нерви, – розповідає один з евакуйованих в Instagram.

За словами чоловіка, силою прорвались лише перші десять осіб. Надалі люди організовано виходили по п’ять осіб.

Рейс з Балі: вісім годин у літаку та платна обсервація

В ніч на 30 березня до України також прилетіло два спецрейси з Катару з евакуйованими українцями з Індонезії.

Станом на 13:00 на борту все ще перебувало близько 40 людей, які відмовились від примусової обсервації. Вони провели там більше восьми годин. Громадянам запропонували два варіанти – безкоштовне розміщення у готелі Козацький на Майдані Незалежності та платне розміщення у конгрес-готелі Пуща.

Ті, хто обрав безкоштовний варіант, скаржились на жахливі умови. Зокрема, викладали у соцмережі відео, де з крану тече іржава вода.

Харчування у “безкоштовній” обсервації коштує не дешево – 390 грн за комплексний обід на людину.

Через відсутність інформації з боку держави українці до останнього не розуміли, як проходитиме їх ізоляція. Так, приміром, харків’янин навіть зняв собі у Києві житло на два тижні, щоб відбути добровільну самоізоляцію. Тепер же він серед тих, хто відмовляється виходити з літака, бо не бажає їхати в обсервацію у запропоновані місця.

Згодом, як вдалось встановити, у готелі Козацькому можна було написати відмову від обсервації і поїхати додому, чим частина туристів і скористалась.

Ті ж, хто поїхав до Пущі-Водиці, згодом теж відмовились там селитись.

– Спочатку було платно. Годину тому сказали, що безкоштовно. У цьому готелі 20 марокканців, частина із них із температурою. Ми селитися сюди не хочемо, – розповіла Фактам ICTV жінка, яка повернулася з Балі.

В той момент вони перебували на вулиці поряд з готелем в оточенні поліції. Альтернативних варіантів їм не пропонували.

– Дві години тому нам пропонували адміністративний протокол та суд. Ми погодились. Почали заповнювати папери, але потім вони передумали.

Чи готова Україна евакуйовувати громадян?

Організація прильоту громадян, які, за словами влади, мають проходити обсервацію, значно поступається організації евакуації українців з Уханя.

Поспілкувавшись з українцями, стає зрозуміло, що роз’яснювальні роботи з ними не проводили. Їм чітко не пояснили – хто, чому та куди має їхати і чи обов’язково це.

Держава, намагаючись вирішити нагальні питання, ухвалює рішення поспіхом. Так, 30 березня, після історії з рейсом Доха-Київ, Мінкультури запропонувало українським готелям розміщувати туристів на 14 днів резервації за бюджетні кошти.

Головний аргумент тих, хто повернувся і відмовляється проходити обсервацію, – недотримання правил карантину іншими. Зокрема, тими громадянами, які тисячами пішки повертались з європейських країн, проходили кордон та вирушали на добровільну самоізоляцію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що кількість громадян, які чекають на евакуацію, складає близько 11,5 тис. Він закликає всіх, хто має кошти, залишитись у країнах перебування.

Однак навіть якщо частина з них відмовиться від евакуації, інша прибуде до України. А тому постають нагальні питання. Зокрема, як змусити українців проходити обсервацію та надати їм необхідні умови?

Факти ICTV закликають читачів не панікувати, дотримуватись порад лікарів та умов карантину. А для зручності ми зібрали все, що потрібно знати про коронавірус, в одному матеріалі.

Лілія Ященко