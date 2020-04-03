3 квітня Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.
На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.
Посилені заборони починають діяти з понеділка, 6 квітня.
До 24 квітня 2020 року заборонено:
- перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
- переміщення групою більш ніж дві особи;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- відвідування парків, скверів та зон відпочинку;
- перебування у громадських місцях дітей до 14 років без супроводу батьків;
- перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- самовільне припинення обсервації до її завершення;
- відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;
- відвідування закладів освіти;
- проведення масових заходів;
- роботу закладів громадського харчування, ТРЦ та фітнес-центрів.
- міські та міжміські перевезення пасажирів.
Постанова Про Запобігання Поширення Коронавірусу На Території України
Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року та оголосив надзвичайну ситуацію.