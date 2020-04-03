3 квітня Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.

Посилені заборони починають діяти з понеділка, 6 квітня.

До 24 квітня 2020 року заборонено:

перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;

переміщення групою більш ніж дві особи;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

відвідування парків, скверів та зон відпочинку;

перебування у громадських місцях дітей до 14 років без супроводу батьків;

перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

самовільне припинення обсервації до її завершення;

відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;

відвідування закладів освіти;

проведення масових заходів;

роботу закладів громадського харчування, ТРЦ та фітнес-центрів.

міські та міжміські перевезення пасажирів.

Постанова Про Запобігання Поширення Коронавірусу На Території України

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року та оголосив надзвичайну ситуацію.