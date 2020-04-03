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Факти / Україна

Кабмін посилив карантин в Україні – повний список заборон (ДОКУМЕНТ)

3 квітня Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.

Посилені заборони починають діяти з понеділка, 6 квітня.

До 24 квітня 2020 року заборонено: 

  • перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
  • переміщення групою більш ніж дві особи;
  • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
  • відвідування парків, скверів та зон відпочинку;
  • перебування у громадських місцях дітей до 14 років без супроводу батьків;
  • перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
  • самовільне припинення обсервації до її завершення;
  • відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;
  • відвідування закладів освіти;
  • проведення масових заходів;
  • роботу закладів громадського харчування, ТРЦ та фітнес-центрів.
  • міські та міжміські перевезення пасажирів.

Постанова Про Запобігання Поширення Коронавірусу На Території України

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року та оголосив надзвичайну ситуацію.

Джерело: Урядовий портал

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