3 апреля Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.
По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер.
Усиленные запреты начинают действовать с понедельника, 6 апреля.
До 24 апреля 2020 года запрещено:
- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещение группой более чем два человека;
- посещение спортивных и детских площадок;
- посещение парков, скверов и зон отдыха;
- пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения родителей;
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольное прекращение обсервации до ее завершения;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;
- посещение учебных заведений;
- проведение массовых мероприятий;
- работу заведений общественного питания, ТРЦ и фитнесс-центров.
- городские и междугородные перевозки пассажиров.
Постанова Про Запобігання Поширення Коронавірусу На Території України
Напомним, правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля 2020 года и объявило чрезвычайную ситуацию.