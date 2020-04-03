3 апреля Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер.

Усиленные запреты начинают действовать с понедельника, 6 апреля.

До 24 апреля 2020 года запрещено:

пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

перемещение группой более чем два человека;

посещение спортивных и детских площадок;

посещение парков, скверов и зон отдыха;

пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения родителей;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольное прекращение обсервации до ее завершения;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;

посещение учебных заведений;

проведение массовых мероприятий;

работу заведений общественного питания, ТРЦ и фитнесс-центров.

городские и междугородные перевозки пассажиров.

Постанова Про Запобігання Поширення Коронавірусу На Території України

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля 2020 года и объявило чрезвычайную ситуацию.