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Факты / Украина

Кабмин усилил карантин в Украине — полный список запретов (ДОКУМЕНТ)

3 апреля Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер.

Усиленные запреты начинают действовать с понедельника, 6 апреля.

До 24 апреля 2020 года запрещено:

  • пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
  • перемещение группой более чем два человека;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • посещение парков, скверов и зон отдыха;
  • пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения родителей;
  • пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное прекращение обсервации до ее завершения;
  • посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;
  • посещение учебных заведений;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работу заведений общественного питания, ТРЦ и фитнесс-центров.
  • городские и междугородные перевозки пассажиров.

Постанова Про Запобігання Поширення Коронавірусу На Території України

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля 2020 года и объявило чрезвычайную ситуацию.

Источник: Кабмин

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