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Факти / Україна

ДТП на Сумській у Харкові: що зараз з постраждалими, Зайцевою і Дроновим

18 жовтня 2017 року центрі Харкова сталася ДТП, в результаті якої загинули шестеро осіб.

ДТП на Сумській у Харкові: що зараз з постраждалими, Зайцевою і Дроновим

Факти ICTV зібрали хронологію подій, які відбулися після ДТП, і розкажуть про те, що зараз з обвинуваченими.

Що сталося

Смертельна ДТП у Харкові відбулася на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року. Приблизно о 20.45 позашляховик Lexus RX 350 врізався в автомобіль Volkswagen.

У результаті зіткнення авто вилетіло на тротуар, де збило 11 осіб.

Шестеро осіб загинули:

  • Олександр Євтєєв;
  • Алла Сокол;
  • Ніна Кобісева;
  • Наталя Умаєва;
  • Анастасія Сокол;
  • Діана Берченко (спочатку була госпіталізована, але померла в лікарні).

П’ятьом жертвам ДТП вдалося його пережити:

  • Оксані Євтєєвій;
  • Юрію Неудачину;
  • Галині Комар;
  • Жанні Власенко;
  • Оксані Нестеренко.

Як проходило слідство і кого покарано

Однією з перших заарештували Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus. Водій Volkswagen Геннадій Дронов потрапив до лікарні і спочатку проходив у справі як потерпілий.

Незабаром почалися слідчі дії, завдяки яким намагалися визначити винуватця ДТП. Водночас Зайцевій як головній підозрюваній у скоєнні аварії 20 жовтня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Була підозра у тому, що Зайцева перебувала за кермом у стані наркотичного сп’яніння, проте його не змогли підтвердити. Ясно було лише те, що в її крові знаходилися опіати.

Тривалий час правоохоронці проводили необхідні слідчі експерименти і навіть залучали до них підозрювану.

У листопаді 2017 року суд відмовився визнати Дронова потерпілим і йому теж вручили підозру у порушенні правил дорожнього руху, і незабаром він теж опинився за гратами.

У грудні 2017 року відбулося ще одне судове засідання, на якому Зайцева повністю визнала свою провину і дала свідчення. Дронов не визнавав себе винним у ДТП і постійно скаржився на погане самопочуття.

Обвинувальний акт був затверджений прокуратурою в січні 2018 року, а суд завершив вивчення доказів у травні 2018 року.

Судові розгляди тривали майже рік, під час яких підозрюваним призначали нові експертизи і намагалися встановити нові подробиці аварії.

Читайте: ДТП у Харкові. Чому Зайцеву можуть відпустити додому, а справа затягнеться на роки

Дронов до останнього не визнавав свою провину у трагедії.

У результаті 26 лютого 2019 року суд визнав водіїв Lexus і Volkswagen винними у скоєнні смертельної ДТП в Харкові і призначив їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Що з потерпілими

Однією з найбільш проблемних потерпілих була Жанна Власенко, яка на момент аварії перебувала на 20-му тижні вагітності.

Лікарям довелося ввести її в штучну кому, щоб врятувати життя дитині. Згодом жінка успішно народила.

Перші позови від потерпілих почали надходити у лютому 2018 року. Вони вимагали компенсації в розмірі від 200 тис. до 1 млн грн.

Сім’я Зайцевої надала компенсацію Власенко у розмірі 100 тис. грн, після чого вона відмовилася від претензій, проте вимагала таку ж суму від Дронова.

У 2019 році суд постановив, що винуватці ДТП повинні спільно виплатити постраждалим 7,9 млн грн, а Дронов додатково 800 тис. грн.

Що планують адвокати для Зайцевої і Дронова

Незабаром після винесення вироку адвокати винуватців ДТП подали апеляції.

Захист Зайцевої наполягає на тому, що вона лише перевищила швидкість і основна провина лежить на водієві Volkswagen, адже якби не він, дівчина могла б проскочити перехрестя.

У Дронова говорять про те, що під час слідчих дій і судових засідань його права були порушені 12 разів.

  • Олена Зайцева
  • Геннадій Дронов
  • Олена Зайцева
  • Геннадій Дронов
ДТП на Сумській у Харкові: що зараз з постраждалими, Зайцевою і Дроновим / 7 фотографий

Зайцева також просить змінити їй покарання на умовне позбавлення волі на 5 років. Разом з цим вона погоджується, щоб суд призначив випробувальний термін на свій розсуд.

Наразі Зайцева перебуває у Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області, Дронов – в Крюківській виправній колонії №29 у Полтавській області.

Два роки тому в Харкові сталася моторошна аварія, в якій загинуло 6 людей, ще 6 були травмовані

Факти ICTV також публікували фото, на яких можна побачити умови, в яких утримують Олену Зайцеву в колонії.

Фото: УНІАН

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