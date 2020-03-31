Ідея створення Консультативної ради у ТКГ знаходиться на обговоренні – Єрмак

Ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі.

Про це це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Консультації щодо створення Консультативної ради в ТГК досі тривають з представниками Франції, Німеччини та ОБСЄ.

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– Дійсно Консультативна рада обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі. Рішення, яке було досягнуто в Мінську: ідея створення такої ради буде далі розглядатись після консультацій з нашими партнерами Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають, – зазначив Єрмак.

Раніше Факти ICTV писали, що головною умовою проведення саміту в нормандському форматі є виконання всіх паризьких домовленостей, починаючи з припинення вогню.