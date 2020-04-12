У Раді зареєстрували доопрацьований проект про зміни до держбюджету-2020 (ДОКУМЕНТ)

У Верховній Раді з’явився оновлений законопроект про зміни до дербюджету. Законопроект №3279-д опубліковано на сайті парламенту.

Відповідно до документа, передбачається створення Фонду боротьби з Covid-19 розміром 64 млрд грн.

Крім того, доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд і тепер вони становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд.

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Також планується, що граничний обсяг дефіциту зросте і становитиме 298,4 млрд. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму 296,7 млрд, а також надходжень від приватизації.

Згідно з законопроектом, уряд вже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від приватизації зменшилися на 11,5 млрд – з 12 млрд у затвердженому бюджеті до 0,5 млрд.

Законопроект про зміни до держбюджету by Віта Гірко on Scribd

Найбільше передбачається збільшити фінансування для Національної служби здоров’я, Пенсійного фонду, Резервного фонду і обслуговування державного боргу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін пропонує виділити на пенсії додатково 20 млрд грн.