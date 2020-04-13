Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

Однак, зважаючи на щоденне зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні більше, ніж на 10%, Кабінет міністрів планує запровадити жорсткіші вимоги щодо карантину.

Які зміни чекають на українців – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У кінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантинні обмеження, якщо зменшиться кількість хворих на Covid-19. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Перший — на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів, — сказав прем’єр.

З 6 квітня в Україні діятимуть додаткові обмеження:

всі без винятків зобов’язані носити маски;

для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений;

на держкордоні працюватиме лише 21 пункт пропуску з 219 можливих;

вводиться обов’язкова обсервація на 14 днів всіх без винятку людей, які повертаються в Україну;

заборонено ходити вулицями більше ніж дві людини, за винятком тих, хто супроводжує дітей;

утриматись від прогулянок парками, масових місць відпочинку на найближчі 3−4 тижні.

Правила карантину в Україні

На підприємствах працівників переводять на віддалену роботу, також можна буде піти у неоплачувану відпустку.

За несвоєчасну оплату комунальних послуг не можна буде нараховувати штрафи, відключати ці послуги, виселяти з житла.

Медпрацівники, які залучені до боротьби з вірусом, отримуватимуть доплати. Також додаткові виплати передбачені для працівників, які забезпечують життєдіяльність населення.

Виплати субсидій продовжуються, а коло тих, хто їх отримує – розширюється.

Призупиняються виплати за іпотекою.

Карантин в Україні визнали форс-мажором. Це стане у пригоді тим, хто виплачує кредити, а також представникам бізнесу. Адже у договорах прописується, що сторона не несе відповідальності за його невиконання, якщо причиною став форс-мажор.

Не каратимуть іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати чи продовжити термін перебування в Україні.

Кабмін буде контролювати ціни на ліки, товари медичного призначення та соціально значущі.

Розмитнення необхідних ліків та медичного обладнання буде пільговим.

Крім того, під час карантину до 24 квітня на всій території України діятимуть нові заборони на:

перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Робота транспорту під час карантину в Україні

У Дніпрі, Києві та Харкові 17 березня закрили метрополітени до 24 квітня.

На всій території України забороняється перевезення понад 10 пасажирів одночасно в міському громадському транспорті. Кількість людей у транспорті буде контролювати Нацполіція та Держсанепідслужба.

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Також в Україні з 18 березня до 24 квітня заборонене перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

Крім того, заборонено здійснювати в Україні перевезення пасажирів залізницею.

Який бізнес працює під час карантину

Згідно з правилами карантину в Україні, можуть працювати лише аптеки, магазини та АЗС.

Навчальні закладки, ТРЦ, кафе, бари, ресторани, салони краси, ринки, культурні та розважальні заклади закриті. За порушення закону винних чекає покарання.

Крім того, Кабінет міністрів розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності в Україні.

Так, під час карантину дозволено:

продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;

продаж добового молодняка свійської птиці;

функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Також уряд рекомендував аптекам працювати цілодобово, щоб зменшити черги і скупчення відвідувачів.

Магазинам рекомендовано допускати відвідувачів, у розрахунку не більше однієї особи на 10 кв м площі, з дотриманням 1,5-метрової відстані між ними.

Працювати можуть ветклініки, зооаптеки; дозволяється торгівля пестицидами, агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом.

Які покарання за порушення правил карантину

Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). Штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), а для посадових осіб – від 2 тис. до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (від 34 тис. грн до 170 тис. грн).

Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, караються штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Якщо такі дії спричинять загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винному загрожує від 5 до 8 років в’язниці.

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