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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

З опівночі 16 березня призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 1 квітня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 699 осіб, 17 померли і 10 одужали.

Нині коронавірусну хворобу виявлено у всіх областях України, окрім Миколаївської.

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08:28 - 02 квітня

У Херсоні підтвердили перший випадок зараження на коронавірус. Влада ухвалила рішення закрити місто на карантин.

Про це повідомив перший заступник мера Херсона Ігор Козаков.

З 0.00 2 квітня на в’їздах і виїздах з Херсона буде встановлено п’ять блокпостів.

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08:26 - 02 квітня

Українські медики підрахували, що лікування пацієнта, хворого на коронавірус Covid-19 обходиться приблизно 5-10 тис. грн.

Про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

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23:18 - 01 квітня

В Одесі на коронавірус захворів співробітник мерії. Про це повідомив заступник мера Павло Вугельман. Люди, які спілкувалися з хворим відправлені на карантин.

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23:10 - 01 квітня

Три нові лабораторно підтверджені випадки Covid-19 на Херсонщині ,один з них -летальний.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

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22:20 - 01 квітня

Станом на 22.00 1 квітня в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

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21:43 - 01 квітня

Станом на 19 годину 1 квітня на Рівненщині підтверджено 4 нових випадки захворювання на коронавірус.

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18:12 - 01 квітня

Кабмін розробляє програму зі створення робочих місць для людей, які у скрутному становищі через карантин. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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16:18 - 01 квітня

На Львівщині складено майже 100 протоколів за порушення карантину. Серед порушників: перевізники, особи, які повернулись з-за кордону та не дотримались зобов’язань та особи, які порушили правила карантину на ринках.

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15:52 - 01 квітня

30 березня в Ужгороді створили мобільні бригади, які виїжджатимуть до пацієнтів для забору матеріалу для проведення тестування на коронавірус та передаватимуть зразки для лабораторного дослідження.

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15:51 - 01 квітня

З 1 квітня 2020 року усі громадяни, які в’їжджатимуть на територію Волинської області, зобов’язані проходити обов’язкову двотижневу обсервацію.

Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у санаторії та профілакторї, пізніше – залучатимуть готелі.

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