МОЗ розділив країни світу на червону і зелену зони за критерієм кількості активних випадків коронавірусу.

Так, до червоної зони потрапили 50 країн, де кількість хворих – 40 осіб на 100 тис. населення.

Згідно зі списком, українцям не рекомендують відвідувати Велику Британію, Нідерланди, Іспанію, Францію, Італію, Швецію, сусідні Росію і Білорусь, а також США і Канаду.

Читайте: Самоізоляція після повернення з Польщі більше не обов’язкова – Степанов

А ось в зеленій зоні опинилися сусідні Польща і Румунія, а також туристичні країни Єгипет і Туреччина.

Україна, за інформацією МОЗ, опинилася у зеленій зоні, у країні показник хворих – 37 випадків на 100 тис. населення.

З 15 червня в Україні відновили авіасполучення.

У понеділок у аеропорту Бориспіль уже сів літак, рейс Мінськ-Київ.

З 16 червня з України можна буде полетіти до Австрії, Угорщини, Польщі, Данії, Греції, Литви і Великої Британії.