Рада ухвалила закон про ринок землі

Законопроект №2178-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення, який передбачає відкриття ринку землі в Україні, у другому читанні та в цілому ухвалили голосами 259 народних депутатів.

Цьому рішенню передував важкий день. Правки до законопроекту почали розглядати ще з 17.00.

Документом передбачається, що з липня 2021 року до 1 січня 2024 року працюватиме ринок землі тільки для фізичних осіб.

Юридичні особи зможуть купувати землю у власність тільки з 2024 року.

Верховна Рада #Рада9 прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. Закон підтримали 259 народних депутатів pic.twitter.com/mgCtRwaNua — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020

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Сам документ повинен набути чинності з 1 липня 2021 року. Також парламентарії домовилися про концентрацію землі не більше 100 га в одні руки.

До слова, загалом до законопреокту було подано 4018 поправок.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про впровадження ринку землі в Україні.