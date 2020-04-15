У Києві станом на 15 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 61 особа.

Загалом у столиці 612 підтверджених випадків захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +16

Шевченкiвський +4

Солом’янський +8

Дніпровський +2

Святошинський +4

Деснянський +5

Подільський +0

Голосіївський +2

Оболонський +1

Дарницький +19

Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування Covid-19.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.