У Києві станом на 15 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 61 особа.
Загалом у столиці 612 підтверджених випадків захворювання.
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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +16
- Шевченкiвський +4
- Солом’янський +8
- Дніпровський +2
- Святошинський +4
- Деснянський +5
- Подільський +0
- Голосіївський +2
- Оболонський +1
- Дарницький +19
Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування Covid-19.
Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.