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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 15 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 61 особа.

Загалом у столиці 612 підтверджених випадків захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +16
  • Шевченкiвський +4
  • Солом’янський +8
  • Дніпровський +2
  • Святошинський +4
  • Деснянський +5
  • Подільський +0
  • Голосіївський +2
  • Оболонський +1
  • Дарницький +19

коронавірус у києві (КАРТА)

Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування Covid-19.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.

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