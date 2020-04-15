Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку Дія.

Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

За інформацією Мінцифри, зараз понад 14 тис. українців тестують електронний паспорт, але вже скоро вони будуть доступні в кожному мобільному додатку Дія.

– Паспорт в смартфоні дозволить не носити з собою ID-карти і виписки з неї. Якщо у вас немає ID-карти, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само запевняє вашу особистість. Він надає такі ж права і можливості, як паперовий, що діє всередині країни, – пояснили в міністерстві.

Електронні паспорти в умовах карантину можна використовувати як посвідчення особи, якщо зупинить поліція, а також на пошті, під час отримання посилок, листів і під час покупки алкоголю або тютюну для підтвердження повноліття.

Читайте: Відкриття ФОП, студентський, штрафи: що з’явиться в сервісі Дія

Після закінчення карантину їх можна використовувати під час поїздок залізничним або повітряним транспортом, для медичного обслуговування та банківських операцій, отримання адміністративних послуг.

Зазначимо, що сайт та додаток Дія є єдиним державним веб-порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом в проекті Держава в смартфоні.

Вони об’єднують в собі всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.