У 2020 році українські церкви можуть не отримати благодатний вогонь.
Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
За традицією, вогонь привозять щорічно з храму Воскресіння Христового, з Кувуклії, гробу Господнього.
– Цього року не відомо, чи будемо ми мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому, – сказав митрополит Епіфаній.
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Також він додав, що була пропозиція найняти чартер, щоб доставити благодатний вогонь в Україну, але Епіфаній схильний до того, щоб на ці кошти закупили медикаменти або засоби захисту для лікарів.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Польща святкуватиме Великдень під час карантину.