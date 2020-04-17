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Факти / Україна / Суспільство

Благодатний вогонь в Україну можуть не привезти – Епіфаній

У 2020 році українські церкви можуть не отримати благодатний вогонь.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

За традицією, вогонь привозять щорічно з храму Воскресіння Христового, з Кувуклії, гробу Господнього.

– Цього року не відомо, чи будемо ми мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому, – сказав митрополит Епіфаній.

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Також він додав, що була пропозиція найняти чартер, щоб доставити благодатний вогонь в Україну, але Епіфаній схильний до того, щоб на ці кошти закупили медикаменти або засоби захисту для лікарів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Польща святкуватиме Великдень під час карантину.

Джерело: Радіо Свобода

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