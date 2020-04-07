Як Польща святкуватиме Великдень під час карантину

Складна ситуація у наших західних сусідів поляків. За добу там виявлено понад триста уражених коронавірусом людей, усіх недужих майже 4,5 тис, жертв уже більше 100. Цей тиждень для жителів Польщі особливий. Адже в неділю католики відзначатимуть Великдень.

Важливий для поляків передвеликодній тиждень доведеться провести у ще більших обмеженнях. На вулицю можна виходити лише по одному, окрім випадків із неповнолітніми дітьми. В магазини та аптеки можуть одночасно зайти ще менше людей, парки і навіть ліси взагалі закриті для прогулянок, а поліція постійно патрулює вулиці, у Кракові навіть на вертольоті.

Через наближення свят до магазинів тягнуться черги. Люди сумлінно зберігають дистанцію і самостійно контролюють кількість осіб у приміщенні. Їх має бути не більше трьох на одного касира. З 10 до 12 години обслуговують лише тих, кому за 65.

Щоб хоч якось зменшити черги, більшість магазинів подовжили години роботи з 6 ранку до опівночі. А з середи до п’ятниці взагалі працюватимуть цілодобово.

Факти ICTV раніше писали про те, що Польща очікує піку епідемії коронавірусу в травні-червні.

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