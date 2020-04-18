В українських СІЗО з’являться платні VIP-камери – Малюська

Пенітенціарна система в Україні планує залучати кошти, зробивши платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах.

Про це повідомив голова Міністерства юстиції України Денис Малюська і додав, що очікує на ухвалення рішення Кабінету міністрів про створення спеціального фонду 22 квітня.

– Відповідно ми зробимо, щоб ці кошти офіційно направлялися в спеціальний фонд, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти й поліпшувати якість та умови безкоштовних камер, – пояснив міністр.

Крім того, Мін’юст планує змінювати старі будівлі слідчих ізоляторів, розташовані в центральних частинах міст, на нові будівлі, розташовані на околицях.

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Також відомство має на меті продаж заморожених в’язниць.

– Ми їх продаватимемо, а усі вилучені кошти чи принаймні більшу їхню частину направлятимемо на капітальне будівництво, – заявив Малюська.

Нагадаємо, Мін’юст розробив законопроект про амністію близько 900 засуджених у зв’язку з епідемією Covid-19.