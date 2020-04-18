PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В українських СІЗО з’являться платні VIP-камери – Малюська

Пенітенціарна система в Україні планує залучати кошти, зробивши платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах.

Про це повідомив голова Міністерства юстиції України Денис Малюська і додав, що очікує на ухвалення рішення Кабінету міністрів про створення спеціального фонду 22 квітня.

– Відповідно ми зробимо, щоб ці кошти офіційно направлялися в спеціальний фонд, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти й поліпшувати якість та умови безкоштовних камер, – пояснив міністр.

Крім того, Мін’юст планує змінювати старі будівлі слідчих ізоляторів, розташовані в центральних частинах міст, на нові будівлі, розташовані на околицях.

Читайте: $20 тис. і хабар для Мін’юсту: у Києві “продавали” посаду начальника колонії

Також відомство має на меті продаж заморожених в’язниць.

– Ми їх продаватимемо, а усі вилучені кошти чи принаймні більшу їхню частину направлятимемо на капітальне будівництво, – заявив Малюська.

Нагадаємо, Мін’юст розробив законопроект про амністію близько 900 засуджених у зв’язку з епідемією Covid-19.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка