$20 тис. і хабар для Мін’юсту: у Києві “продавали” посаду начальника колонії

У Києві викрили двох шахраїв, які за $20 тис. продавали посаду начальника виправної колонії Державної кримінально-виконавчої служби.

Також вони підбурювали дати хабар посадовим особам Міністерства юстиції.

Читайте: НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку

Правоохоронці затримали шахраїв в порядку ст.208 КПК України відразу після отримання грошей. Під час затримання вони перебували в ресторані.

Вирішується питання про вручення підозри. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 12 листопада НАБУ затримало за підозрою у отриманні неправомірної вигоди учасників злочинної групи, серед яких – працівниця Офісу президента України.