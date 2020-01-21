$20 тис. і хабар для Мін’юсту: у Києві “продавали” посаду начальника колонії

У Києві викрили двох шахраїв, які за $20 тис. продавали посаду начальника виправної колонії Державної кримінально-виконавчої служби.
Також вони підбурювали дати хабар посадовим особам Міністерства юстиції.
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Правоохоронці затримали шахраїв в порядку ст.208 КПК України відразу після отримання грошей. Під час затримання вони перебували в ресторані.
Вирішується питання про вручення підозри. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 12 листопада НАБУ затримало за підозрою у отриманні неправомірної вигоди учасників злочинної групи, серед яких – працівниця Офісу президента України.
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