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Факти / Україна

В Україні ще 415 людей заразилися коронавірусом, загалом – 6 125

Станом на 9.30 21 квітня в Україні на коронавірус захворіли 6 125 людей, померли – 161.

Зокрема, 367 пацієнтів подолали недугу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

  • Вінницька область — 338 випадків;
  • Волинська область — 174 випадки;
  • Дніпропетровська область — 122 випадки;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 270 випадків;
  • Закарпатська область — 205 випадків;
  • Запорізька область — 137 випадків;
  • Івано-Франківська область — 556 випадків;
  • Кіровоградська область — 247 випадків;
  • м. Київ — 892 випадки;
  • Київська область — 356 випадків;
  • Львівська область — 256 випадків;
  • Луганська область — 25 випадків;
  • Миколаївська область — 41 випадок;
  • Одеська область — 146 випадків;
  • Полтавська область — 101 випадок;
  • Рівненська область — 341 випадок;
  • Сумська область — 84 випадки;
  • Тернопільська область — 435 випадків;
  • Харківська область — 77 випадків;
  • Херсонська область — 70 випадків;
  • Хмельницька область — 49 випадків;
  • Чернівецька область — 988 випадків;
  • Черкаська область — 186 випадків;
  • Чернігівська область — 13 випадків.

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.

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