Станом на 9.30 20 квітня в Україні зафіксовано 5 710 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 151 особа померла, а 359 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 261 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 158 випадків;

Дніпропетровська область — 118 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 226 випадків;

Закарпатська область — 196 випадків;

Запорізька область — 134 випадки;

Івано-Франківська область — 512 випадків;

Кіровоградська область — 246 випадків;

м. Київ — 850 випадків;

Київська область — 333 випадки;

Львівська область — 253 випадки;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 137 випадків;

Полтавська область — 63 випадки;

Рівненська область — 312 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 414 випадків;

Харківська область — 73 випадки;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 906 випадків;

Черкаська область — 165 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.

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