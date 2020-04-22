Чому не схвалюють кредит онлайн: можливі причини

У зв’язку зі складною економічною ситуацією в Україні, потреба в кредитах зростає.

Банки і мікрофінансові організації раніше видавали кредити онлайн, але з початку карантину робити це почали активніше.

Схвалення кредиту онлайн у мікрофінансових організаціях є більш лояльним ніж у банках.

– У МФО менше дивляться на вік, соціальний статус, рівень доходу. Видають кредит без довідки про доходи, без застави і без поручителів. Для оформлення досить мати паспорт, ідентифікаційний код і банківську карту, – каже фінансовий консультант Тарас Дзех.

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Банк може запросити додаткову інформацію – виписку з роботи чи надати двох поручителів. Тому у банк варто звертатись, якщо потрібна позика на велику суму, додає консультант.

Чому не схвалюють кредит онлайн:

кредитна історія викликає сумнів – дані, які збережені у Бюро кредитних історій, показують що людина не вчасно повернула попередні займи;

немає офіційних доходів і офіційного працевлаштування – пункт важливий для банків та кредитних спілок. Водночас, майже ніколи не розглядається у мікро-фінансових організаціях;

Проблеми з документами – скани паспорту чи індефікаційного коду не чіткі, або викликають сумнів у менеджера банку.

– Відновити погану кредитну історію можна. Для цього потрібно почати брати позики з невеликих сум і вчасно їх віддавати. Тоді система фінансового скорингу бачитиме у людині надійного клієнта, – каже експерт.

Нагадаємо, банківські установи пропонують оформлення кредиту онлайн в тому випадку, якщо ви є клієнтом установи. У мікрофінансових організацій для оформлення кредиту потрібен тільки паспорт та ідентифікаційний код.

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