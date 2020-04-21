Як оплатити кредит онлайн - ІНСТРУКЦІЯ

Оплатити кредит онлайн доволі просто – потрібно лише мати рахунок у банку та доступ до інтернету.
Із запровадженням карантину в Україні, послуга оплати кредиту через онлайн стала ще затребуванішою.
Як оплатити кредит через онлайн
Щоб оплатити кредит, потрібно знайти онлайн-платформу для швидких платежів типу EasyPay, Портмоне, Нotline.finance, City24 чи Рayhub.
Наприклад, у найбільшого небанківського оператора платіжних сервісів в Україні EasyPay для цього не потрібна реєстрація.
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Після пошуку своєї фінансової установи, потрібно натиснути на її значок та ввести дані про платіж:
- номер договору;
- контактний телефон.
Після цього потрібно внести номер картки та натиснути кнопку – Оплатити.
Важливо:
- сервіс бере комісію 1% від суми, але не менше 10 грн.
Зареєстрованим користувачам доступна можливість створити регулярний платіж і оплачувати послугу погашення кредиту онлайн миттєво.
Як через банк сплатити кредит онлайн
Банки дозволяють погашувати кредити через свої мобільні додатки.
Наприклад, у державному Приватбанку, потрібно зайти в інтернет-банкінг Приват24. Далі знайти вкладку Всі послуги та обрати:
- переказ коштів між Вашими рахунками;
- вибрати, з якої картки/рахунку буде здійснюватися погашення.
Далі обрати картку або кредитний рахунок, який погашатимете:
Третій крок – це підтвердження платежу та оплата комісії за переказ.
Після зарахування переказу прийде повідомлення та електронний лист з квитанцією.
Нагадаємо, банківські установи пропонують оформлення кредиту онлайн в тому випадку, якщо ви є клієнтом установи.