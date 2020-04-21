Як оплатити кредит онлайн - ІНСТРУКЦІЯ

Оплатити кредит онлайн доволі просто – потрібно лише мати рахунок у банку та доступ до інтернету.

Із запровадженням карантину в Україні, послуга оплати кредиту через онлайн стала ще затребуванішою.

Як оплатити кредит через онлайн

Щоб оплатити кредит, потрібно знайти онлайн-платформу для швидких платежів типу EasyPay, Портмоне, Нotline.finance, City24 чи Рayhub.

Наприклад, у найбільшого небанківського оператора платіжних сервісів в Україні EasyPay для цього не потрібна реєстрація.

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Після пошуку своєї фінансової установи, потрібно натиснути на її значок та ввести дані про платіж:

номер договору;

контактний телефон.

Після цього потрібно внести номер картки та натиснути кнопку – Оплатити.

Важливо:

сервіс бере комісію 1% від суми, але не менше 10 грн.

Зареєстрованим користувачам доступна можливість створити регулярний платіж і оплачувати послугу погашення кредиту онлайн миттєво.

Як через банк сплатити кредит онлайн

Банки дозволяють погашувати кредити через свої мобільні додатки.

Наприклад, у державному Приватбанку, потрібно зайти в інтернет-банкінг Приват24. Далі знайти вкладку Всі послуги та обрати:

переказ коштів між Вашими рахунками;

вибрати, з якої картки/рахунку буде здійснюватися погашення.

Далі обрати картку або кредитний рахунок, який погашатимете:

Третій крок – це підтвердження платежу та оплата комісії за переказ.

Після зарахування переказу прийде повідомлення та електронний лист з квитанцією.

Нагадаємо, банківські установи пропонують оформлення кредиту онлайн в тому випадку, якщо ви є клієнтом установи.