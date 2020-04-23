12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні до 3 квітня, однак через зростання кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили до 24 квітня.

Із 6 квітня набули чинності жорсткіші правила карантину, які покликані максимально обмежити пересування людей на вулицях та у громадських місцях.

На засіданні уряду 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

Це обумовлено тим, що Україна поки не пройшла свого піку захворюваності на коронавірус. Вчені прогнозують, що пік нових випадків Covid-19 припаде на 2-5 травня 2020 року, а пік летальних випадків – на 3-8 травня.

– Під час ухвалення рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Послаблення карантин в Україні очікується після 12 травня. Воно проходитиме у п’ять етапів.

Відповідно до вимог карантину, громадяни мають залишатися вдома і виходити лише за потреби, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції. Зважаючи на це, частина роботодавців перевела працівників на віддалений режим роботи.

Крім того, в Україні на карантин закриті усі навчальні заклади, у ВНЗ запроваджене дистанційне навчання, не працюють ТРЦ, розважальні об’єкти, заклади харчування, скасовані всі масові заходи.

У Києві, Дніпрі і Харкові не працює метрополітен.

У столиці навіть діє низка обмежень щодо перебування у магазинах та аптеках, у яких не має бути більше одієї людини на 10 квадратних метрів.

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