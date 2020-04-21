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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 24 квітня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 09.30 21 квітня в Україні зафіксовано 6 125 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 161 людина помера, а 367 пацієнтів одужали. За добу виявлено 415 нових випадків.

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Пряма трансляція
10:41 - 21 квітня

На 9.00 21 квітня у Херсоні – вісім підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Троє херсонців одужали.

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09:34 - 21 квітня

Станом на 9.00 21 квітня в Україні 6 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 338 випадків;
Волинська область — 174 випадки;
Дніпропетровська область — 122 випадки;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 270 випадків;
Закарпатська область — 205 випадків;
Запорізька область — 137 випадків;
Івано-Франківська область — 556 випадків;
Кіровоградська область — 247 випадків;
м. Київ — 892 випадки;
Київська область — 356 випадків;
Львівська область — 256 випадків;
Луганська область — 25 випадків;
Миколаївська область — 41 випадок;
Одеська область — 146 випадків;
Полтавська область — 101 випадок;
Рівненська область — 341 випадок;
Сумська область — 84 випадки;
Тернопільська область — 435 випадків;
Харківська область — 77 випадків;
Херсонська область — 70 випадків;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 988 випадків;
Черкаська область — 186 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.

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09:16 - 21 квітня

Станом на 08.00 год 21 квітня у Львові та області 256 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

  • 10 — летальні
  • 26 — одужали

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1 241 особа, госпіталізовані — 306, на амбулаторному лікуванні — 935 осіб, виписані — 203 особи.

Зараз у лікарні перебуває 100 осіб, з них в реанімації — дві особи, на апаратах ШВЛ нема нікого.

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22:55 - 20 квітня

У Житомирській області на коронавірус захворіли 44 людини, один хворий помер.

Загальна кількість інфікованих становить 270 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 77 випадків, Коростені – 64, та Бердичеві – 46.

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22:14 - 20 квітня

У Херсонській області за останню добу лабораторно підтвердили сім нових випадків коронавірусу.

Зокрема, вірус виявили у трьох підлітків.

Від Covid-19 одужали шестеро людей, один хворий помер. Станом на 20 квітня в Херсонській області 70 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

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20:30 - 20 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити, але з пом’якшеннями – Шмигаль

Кабінет міністрів планує продовжити карантин в Україні, але водночас пом’якшити заходи у деяких сферах.

– Ми на засіданні Кабміну, найімовірніше, продовжимо карантин. Але плануємо пом’якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що, згідно з розрахунками Національної Академії наук, в Україні очікується два піки захворюваності. Це, орієнтовно, кінець квітня та між 3 і 8 травня.

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20:25 - 20 квітня

Станом на вечір 20 квітня на Рівненщині зафіксовано 22 нових випадки захворювання на Covid-19:

  • 16 мешканців міста Рівне;
  • 1 із Здолбунівського району (село Новосілки) і 2 з міста Здолбунів;
  • 1 з смт Володимирець;
  • 1 з Березнівського району (село Поляни) і 1 з міста Березне.

Вік хворих від 26 до 82 років. Серед них лікар і дві медсестри Рівненської обласної клінічної лікарні.

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19:34 - 20 квітня

У Житомирському військовому інституті ім. С. П. Корольова на коронавірус захворіло 4 віськовослужбовців, які контактували з інфікованим курсантом.

– Сьогодні підтверджено захворювання ще у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, що з 08.04.2020 року перебували під наглядом медичної служби на обсервації в ізоляторі військового інституту у зв’язку з контактуванням з хворою особою – повідомило Командування медичних сил ЗСУ.

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19:25 - 20 квітня
Пік захворюваності на Covid-19 в Україні буде на початку травня – Кабмін

Кабінет міністрів очікує пік захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19 на початку травня.

Після його проходження почнуть запроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

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19:23 - 20 квітня

У Дніпропетровській області зафіксували чотири нових випадки захворювання на коронавірус.

  • Кривий Ріг – 2;
  • Підгороднє – 1;
  • Дніпро – 1.

Станом на 20 квітня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків Covid-19 в області становить 122.

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