Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Станом на 9.00 21 квітня в Україні 6 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 338 випадків;
Волинська область — 174 випадки;
Дніпропетровська область — 122 випадки;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 270 випадків;
Закарпатська область — 205 випадків;
Запорізька область — 137 випадків;
Івано-Франківська область — 556 випадків;
Кіровоградська область — 247 випадків;
м. Київ — 892 випадки;
Київська область — 356 випадків;
Львівська область — 256 випадків;
Луганська область — 25 випадків;
Миколаївська область — 41 випадок;
Одеська область — 146 випадків;
Полтавська область — 101 випадок;
Рівненська область — 341 випадок;
Сумська область — 84 випадки;
Тернопільська область — 435 випадків;
Харківська область — 77 випадків;
Херсонська область — 70 випадків;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 988 випадків;
Черкаська область — 186 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.
У Житомирському військовому інституті ім. С. П. Корольова на коронавірус захворіло 4 віськовослужбовців, які контактували з інфікованим курсантом.
– Сьогодні підтверджено захворювання ще у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, що з 08.04.2020 року перебували під наглядом медичної служби на обсервації в ізоляторі військового інституту у зв’язку з контактуванням з хворою особою – повідомило Командування медичних сил ЗСУ.