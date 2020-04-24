PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін звільнив Нефьодова і Верланова

Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової Сергія Верланова, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Джерела Фактів ICTV також підтверджують цю інформацію.

– Щойно на позачерговому Кабміні звільнено Нефьодова з посади глави митниці. Також звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної фіскальної служби, – написав він у Telegram.

Також звільнено заступників глави Держмитниці – Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Петухова, додав він.

– З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венціковського, – зазначив Гончаренко.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка