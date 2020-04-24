Кабмін звільнив Нефьодова і Верланова

Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової Сергія Верланова, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Джерела Фактів ICTV також підтверджують цю інформацію.
– Щойно на позачерговому Кабміні звільнено Нефьодова з посади глави митниці. Також звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної фіскальної служби, – написав він у Telegram.
Також звільнено заступників глави Держмитниці – Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Петухова, додав він.
– З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венціковського, – зазначив Гончаренко.