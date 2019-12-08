Нова митниця повноцінно починає працювати з 8 грудня. Для чого впроваджуються нові зміни на митниці України та що зміниться – читайте на Фактах ICTV.

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про запуск Нової митниці 4 грудня. Але запускають її у вихідний день, щоб мінімізувати можливі проблеми на початку роботи.

Для чого запускають Нову митницю

Завдання митниці – ефективно й прозоро продавати вилучене майно, а всі виручені кошти від цього спрямовувати до державного бюджету.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, від початку 2019 року на складах митниці зберігається товарів на суму близько 840 млн грн. Це майно наразі нікому не належить. Від переважної його частини власники добровільно відмовилися на користь держави.

Що це дасть

Нова митниця повинна допомогти зупинити контрабанду, повністю трансформувати митну сферу й оновити кадровий склад.

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Що зміниться

Відповідно до розпорядження, повноваження переходять від Державної фіскальної служби до Державної митної служби, яка займатиметься адмініструванням митних платежів.

Крім того, Кабмін затвердив Порядок реалізації вилученого майна на митних аукціонах.

Його продаватимуть винятково через е-аукціони ProZorro.Продажі. Це зрівняє у правах і можливостях всіх учасників торгів, а також спростить обіг залежаних товарів, які зберігаються на складах митниці.

Після запровадження Нової митниці через електронні аукціони ProZorro.Продажі реалізовуватимуть:

товари, що зберігаються на складах митниці, за якими власник не звернувся до закінчення термінів зберігання;

товари, які були виявлені під час митного контролю в зонах митного контролю і власник яких невідомий;

товари, поміщені у режим відмови на користь держави;

товари, що швидко псуються та мають обмежений термін зберігання.

До слова, раніше українська митниця запустила онлайн-систему скарг. Розглядають звернення протягом п’яти днів.