Верховна Рада збереться на позачергове засідання 24 квітня о 13.00. На сайті парламенту опублікована офіційна повістка дня, проте в кулуарах подейкують ще й про одне кадрове призначення. Йдеться про Міхеіла Саакашвілі, якого президент України Володимир Зеленський пропонує на посаду віце-прем’єра з реформ.

Крім того, один пленарний день може вмістити два позачергових засідання: одне – на вимогу президента, друге – з ініціативи депутатів.

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Однак у депутатів немає достатньої кількості підписів на скликання другого позачергового засідання, про його проведення поки офіційних даних немає.

Про два засідання раніше говорила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Наші депутати теж поставили підписи, там треба 150 підписів народних депутатів і йтиметься про створення ТСК з розслідування заяв колишнього міністра фінансів Уманського про так звані махінації з ПДВ, – розповіла Кравчук.

Однак, створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради є в порядку денному на 13.00.

Щодо засідання, яке ініціює президент Володимир Зеленський, то глава парламенту Дмитро Разумков підписав відповідне розпорядження, а повістка вже сформована:

проект постанови про скасування рішення Верховної Ради від 16 квітня 2020 року про ухвалення в цілому як закону проекту Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури;

проект постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про ухвалення в другому читанні закону про внесення змін до закону України Про місцеве самоврядування в Україні;

проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії;

проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів;

проект закону України про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

проект закону України про внутрішній водний транспорт;

проект закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі);

проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;

проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Держабюджету.

Попри те, що серед парламентаріїв ходять чутки про призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віце-прем’єра 24 квітня, перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що це може статися лише наступного тижня.

– Я знаю, що зараз ідуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. Завтра цього питання на порядку денному немає і у нас сумніви, чи воно буде додане президентом. Тобто, можливо, йдеться про саме голосування з цього кадровому питання десь наступного тижня – у вівторок, середу, – зазначив Корнієнко.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, під час якої запропонував йому поділитися своїми ідеями щодо реформ в Україні з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою.