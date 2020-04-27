Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 27 квітня на коронавірус захворіли ще 23 людини.
Загалом у столиці 1 220 підтверджених випадків Covid-19.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +23
- Шевченкiвський +1
- Солом’янський +1
- Дніпровський +1
- Святошинський +0
- Деснянський +2
- Подільський +0
- Голосіївський +0
- Оболонський +3
- Дарницький +1
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Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні 9 009 людей заразилися коронавірусом, з них 220 – летальних, 864 пацієнти одужали.
За добу зафіксовано 392 нові випадки.