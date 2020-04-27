Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 27 квітня на коронавірус захворіли ще 23 людини.

Загалом у столиці 1 220 підтверджених випадків Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +23

Шевченкiвський +1

Солом’янський +1

Дніпровський +1

Святошинський +0

Деснянський +2

Подільський +0

Голосіївський +0

Оболонський +3

Дарницький +1

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Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні 9 009 людей заразилися коронавірусом, з них 220 – летальних, 864 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 392 нові випадки.