Каховка закривається на карантин

Місто Каховку у Херсонській області закривають на карантин.

Відповідне рішення ухвалили регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 29 квітня на території міста проводитимуться тимчасові обмеження та додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби.

– Шановні мешканці Херсонщини! Звертаємо вашу увагу, що починаючи з 08.00 29 квітня і до 06.00 4 травня місто Каховка буде закрито на в’їзд-виїзд, а саме в’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим в м. Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

Читайте: Через коронавірус: у Луганську закрили цілу підстанцію швидкої

У місті встановлять карантинні мобільні блокпости, а також обмежать рух та перекритті дороги бетонними блоками.

Правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів, шляхом цілодобового патрулювання.

Нагадаємо, на Херсонщині за останню добу провели 295 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу. Станом на 28 квітня зафіксовано 22 нових випадки – у Каховці.