PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Каховка закрывается на карантин

Город Каховку в Херсонской области закрывают на карантин.

Соответствующее решение приняли региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие меры по недопущению распространения коронавирусной болезни.

— Уважаемые жители Херсонщины! Обращаем ваше внимание, что начиная с 08.00 29 апреля и до 06.00 4 мая город Каховка будет закрыто на въезд-выезд, а именно въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в г. Каховка и автотранспорту специальных рейсов, обеспечивающий перевозку сотрудников о объектов критической инфраструктуры.

Читайте: Из-за коронавирус: в Луганске закрыли целую подстанцию ​​скорой

В городе установят карантинные мобильные блокпосты, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мер, путем круглосуточного патрулирования.

Напомним, на Херсонщине за последние сутки провели 295 ПЦР-исследований на выявление коронавируса. По состоянию на 28 апреля зафиксировано 22 новых случая — в Каховке.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка