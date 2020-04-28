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Факти / Україна / Суспільство

В українських тюрмах зафіксували шість випадків коронавірусу

У тюрмах та колоніях України зареєстровано шість випадків коронавірусу.

Про це повідомляє департамент з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту.

– Станом на 28 квітня коронавірусну інфекцію виявили у чотирьох працівників Державної кримінально-виконавчої служби, – кажуть у департаменті.

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В українських тюрмах зафіксували шість випадків коронавірусу

Ще по одному випадку виявили серед осіб, узятих під варту в Чернівецькому слідчому ізоляторі і Кропивницькому слідчому ізоляторі.

Як писали Факти ICTV, у 2019 року в слідчих ізоляторах зафіксували 76 випадків оголошення голодування.

Джерело: Департамент з питань виконання кримінальних покарань 

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