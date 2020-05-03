В Україні збільшили кількість тестувань на коронавірус до 7 тис. – МОЗ

Починаючи з 11 травня уряд має намір послаблювати карантин. Це відобразиться на дозволі гуляти у парках, відкритті магазинів, салонів, перукарень, але з дуже чітким алгоритмом, як треба поводитись.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– За місяць ми вже збільшили кількість тестувань з 700 до майже 7 тис. на добу. В найближчих планах у нас збільшення до 10 тис.. Наші лабораторії до цього готові. Ми постійно поширюємо коло осіб, яких ми тестуємо методом ПЛР, – сказав Степанов.

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Також щоб збільшити кількість тестувань до 22 тис.- 25 тис. додатково закуповують ПЛР-системи.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.