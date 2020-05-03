PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні збільшили кількість тестувань на коронавірус до 7 тис. – МОЗ

Починаючи з 11 травня уряд має намір послаблювати карантин. Це відобразиться на дозволі гуляти у парках, відкритті магазинів, салонів, перукарень, але з дуже чітким алгоритмом, як треба поводитись.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– За місяць ми вже збільшили кількість тестувань з 700 до майже 7 тис. на добу. В найближчих планах у нас збільшення до 10 тис.. Наші лабораторії до цього готові. Ми постійно поширюємо коло осіб, яких ми тестуємо методом ПЛР, – сказав Степанов.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Також щоб збільшити кількість тестувань до 22 тис.- 25 тис. додатково закуповують ПЛР-системи.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка