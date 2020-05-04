Вибори до парламенту: кого б нині українці обрали в Раду

Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися б у кінці квітня, то третина українців підтримала б Слугу народу, приблизно по 15% отримали б Опозиційна платформа – За Життя та Європейська солідарність.

За Батьківщину готові проголосувати 12%.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Політична прихильність українців наразі виглядає так:

32,6% підтримують партію Слуга народу;

15,8% – Опозиційна платформа – За Життя;

15,2% – Європейська Солідарність;

12% – за партію Всеукраїнське об’єднання Батьківщина;

3,6% – за партію Шарія;

3,5% – підтримують партію Голос;

3,4% – за партію Сила і Честь;

2,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка;

2,5% – за партію Громадянська позиція;

2% – за партію Свобода;

1,7% – за партію Опозиційний блок;

5% – за інші партії.

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Опитування проводилося з 17 до 25 квітня 2020 року на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Проведено 4 024 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір продовжити карантин до 22 травня.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні 4 травня.

Джерело: КМІС