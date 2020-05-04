Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення

Кабінет міністрів України має намір продовжити карантин до 22 травня.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Карантин буде продовжений до 22 травня. Далі ми дивитимемося, як рухатиметься пандемія в світі, як відбуватиметься коливання кривої захворюваності у нас, – сказав він на позачерговому засіданні уряду в понеділок.
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На засіданні ухвалять відповідні зміни до постанови від 11 березня №211.
З 11 травня також дозволяють роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, відкривають парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні з дотриманням ряду умов протиепідеміологічної ситуації.
Крім того, буде дозволена робота об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, музеїв, стоматологий, нотаріусів, аудиторів, адвокатів і сервісів побутових послуг.
Серед іншого буде дозволено проведення командних тренувань спортсменів.
Все ослаблення припускають дотримання протиепідеміологічних заходів.
Нагадаємо, в Україні певною мірою ослаблять карантин, дозволивши планові операції у клініках. Дозвіл на їх проведення набере чинності з вівторка, 5 травня.